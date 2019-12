Ashley Cole | «Sorpreso da Mou al Tottenham…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)si è detto un po’di Mourinho al Tottenham: «Forse voleva andare in un club con pochi trofei»ha rilasciato dichiarazioni sul nuovo allenatore del Tottenham, affermando che non si aspettava di vederlo lì: «? Sì, un pochino, forse José Mourinho voleva iniziare un progetto in un club senza troppi trofei. Quando è arrivato al Chelsea non avevamo vinto molto ma lui c’è riuscito». «Forse vorrà ripetersi al Tottenham» – ha concluso l’ex nazionale inglese – «credo possa farcela ma non so di quanto tempo abbia bisogno». Leggi su Calcionews24.com

PetagnaBonifaz1 : inda umiliata da Luke Shaw, uno che negli scorsi 4 anni ha giocato meno partite di Ashley Cole a Roma. Che finaccia… - news24_napoli : Ancelotti esonerato, Ashley Cole: «Carlo è come il tuo migliore amico… - zazoomnews : Ancelotti esonerato Ashley Cole: «Carlo è come il tuo migliore amico» VIDEO - #Ancelotti #esonerato #Ashley #Cole:… -