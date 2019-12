Ascolti TV | Social Auditel 11 dicembre 2019: I Medici 3, l’ultima puntata conquista il trending topic con la cifra record di +67.000 Tweet (Di giovedì 12 dicembre 2019) Social Auditel 11 dicembre 2019: I Medici 3 conquistano i Social per il gran finaleNumeri pazzeschi per il gran finale de I Medici 3. L’ultima puntata che ha concluso la trilogia della serie tv dedicata alla famiglia fiorentina ha conquistato il trending topic italiano. L’hashtag ufficiale #IMedici3, inserito anche nelle tendenze mondiali, è primo trend con la cifra record di +67.300 Tweet. Si aggiungono tendenze correlate come: Clarice +11.600; Giuliano +4.700; Da Vinci +6.800; Bianca +22.200 Tweet. I Medici, secondo anche una statistica di Nielsen Italy, è stata una delle fiction italiane con più interazioni sui Social. Ascolti TV Social Auditel 11 dicembre 2019: I Medici 3, l’ultima puntata conquista il trending topic con la cifra record di +67.000 Tweet Piper Spettacolo Italiano.

