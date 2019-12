Ascolti TV | Mercoledì 11 dicembre 2019 I Medici chiudono al ribasso 15 7% L’Ora

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) I3 - Neri Marcorè Su Rai1 I– Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.411.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 L'Ora Legale ha raccolto davanti al video 2.796.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Salemme il bello … della diretta! – Di Mamma ce n'è una sola ha interessato 1.753.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 L'Ultimo dei Templari ha catturato l'attenzione di 1.149.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.133.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 823.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 496.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.4% con 522.000 spettatori mentre sul Nove L'Assedio – Best Of ha

