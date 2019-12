Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “È stata approvata nella riunione della Giunta regionale di oggi una delibera molto importante per il mondo dell’del Lazio. Abbiamo impegnatoper consentire a Lazio Innova di far scorrere la graduatoria delper l’del 2018 su cui avevamo gia’ stanziato 2,8 milioni di, finanziando 130 imprese. Con questa nuova ulteriore dotazione potremo completare quindi il Piano dell’approvato lo scorso anno, sostenendo cosi’ altri progetti in un settore fondamentale dell’economia della nostra. Questo per quel che riguarda le azioni gia’ impostate. Per quanto riguarda, invece, le azioni future, nel nuovo Bilancio Triennale 2020-2022, approvato dalla Giunta e ora all’esame del Consiglio Regionale, abbiamo deciso di allocare 4 milioni diper far partire un nuovo Piano ...

romadailynews : #Artigianato, da Regione 500mila euro per vincitori bando: #Roma – “È stata approvata nella… - TibetNews11 : Il Tibet Zhaxi sceglie l'#artigianato in Barkhor Street a #Lhasa, nella regione autonoma del #Tibet sud-occidentale… - enmeit : RT @artigianimperia: La #Confartigianato scrive all'#ASL 1 e alla #Regione #Liguria, Sindoni '#Appalti unici che di fatto escludono le picc… -