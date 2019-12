Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Undi ‘pronto soccorso‘ per gliavvistati in strada. La Regione Campania scende in campo in difesa deglirandagi e dal 1 gennaio quasi sicuramente entrerà in funzione il 118con lo scopo di fornire assistenza immediata agli amici a quattro zampe. Un servizio che rientra nella legge3 approvata dalla Regione Campania “per mettere in atto una umanizzazione dei rapporti tra concittadini e mondo animale, esercitare forme di violenza nei confronti di persone onon fa differenza e deve essere combattuto sia sul piano normativo che culturale” ha spiegato il Governatore Vincenzo De Luca. Una legge che dirà chi fa cosa, individuerà responsabilità degli enti, delle Asl, dei proprietari. Non solo, una legge che prevedrà anche un archivio regionale dei cani e ...

anteprima24 : ** Arriva il 118 veterinario, un numero verde per salvare gli #Animali feriti ** - kronosnoaonlus : RT @LaFrancaGiusepp: In Campania arriva il 118 veterinario: un Pronto Soccorso per gli animali feriti - valezuppina : RT @annamariamoscar: CAMPANIA, ARRIVA IL NUMERO VERDE PER IL “118 VETERINARIO” -