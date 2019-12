Anticipazioni Un posto al sole del 12 Dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, Giovedì 122019, su RaiTre dalle ore 20.30dove eravamo rimasti: Clara ha rivelato alle Poggi il vero motivo per cui Alberto l’ha licenziata, trovando nelle due donne molta solidarietà. Nonostante i consigli delle due assistenti sociali, Clara non è intenzionata a denunciare l’avvocato, probabilmente la cameriera è ancora innamorata di lui. Angela, invece vuole incastrare Alberto e prenderà una decisione che potrebbe spingere Clara a uscire dal silenzio. Ormai Diego ha confessato al fratello minore dei soldi che Aldo gli ha offerto, in cambio del patteggiamento e lui sembra voler accettare per rifarsi una vita. Patrizio ovviamente non è d’accordo e proverà continuamente a fargli cambiare idea. Il comportamento dei due non fa stare tranquillo Raffaele, che sembra essersi ...

novasocialnews : Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 16 al 20 dicembre 2019 #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 16 al 20 dicembre 2019 - Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 13 dicembre 2019: Giudo riuscirà a placare l'ira di Otello?) Playhitmusic - -