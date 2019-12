Anticipazioni C’è Posta per Te | Il Travestimento Di Francesco Totti Ed I Regali!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)C’èper Te:prende parte alla trasmissione come ospite, facendo una sorpresa particolare a due ragazzi con sindrome di Down. Ecco i dettagli! C’èper Te inizierà durante il periodo invernale ma arrivano le prime notizie ed indiscrezioni. Sono infatti cominciate le registrazioni da cui trapelano delle informazioni gradite dal pubblico. Dopo le voci confermate secondo cui sarebbe stato presente nel corso della prima puntata Can Yaman, storico protagonista di Bitter Sweet, ora è stato menzionato un altro importante ospite. Ecco di chi si tratta e qual è la storia che l’ha visto protagonista.C’èper Te:incontra due ragazzi! Prima dell’ingresso del calciatore, Maria De Filippi presenta Luca e Samantha, due ragazzi affetti da sindrome di Down. La conduttrice avverte che il tutto sarà ...

