Anniversario della strage di piazza Fontana | Mattarella incontra le vedove di Pinelli e

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La vedova del ferroviere anarchico Giuseppe ha rotto un silenzio lungo 10 anni il giorno dell’di: «Non mi aspettavo che Sala chiedesse perdono alla nostra famiglia»

SkyTG24 : 'Avvertiamo il dovere di ricordare insieme quanto accaduto in #PiazzaFontana il #12dicembre 1969, un evento per cui… - ComuneMI : Il presidente Sergio Mattarella in Consiglio Comunale per il 50esimo anniversario della strage di Piazza Fontana.… - Twiperbole : Il Gonfalone del #ComunediBologna alla manifestazione per il 50esimo anniversario della strage di #PiazzaFontana a… -