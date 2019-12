Anne Hathaway ha dato alla luce il suo secondo figlio Catturata dai paparazzi

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tutti la conoscono come l’attrice de “Il diavolo veste Prada”. La bellissima e nota attrice, è diventata mamma per la seconda volta. Sul web si sono diffuse, nella giornata di ieri, le foto pubblicate dfamosa testata giornalistica Daily mail, nelle quali l’attrice, insieme ad Adam Suleman, padre dei suoi figli, cammina per strada.tiene per mano il suo primo, mentre Adam la carrozzina! Quando si è famosi, purtroppo sì è anche vittime deie la nota attrice non ha avuto il tempo di comunicare lei stessa al mondo la lieta notizia, perché le riviste di gossip ci hanno pensato prima di lei! A dare la notizia della sua gravidanza, era stata proprio l’attrice, sul suo profilo Instagram. Aveva pubblicato una foto con il pancione e l’aveva accompagnata con una simpatica battuta: “Non è per un film… ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pretty Princess: stasera su Rai2 il film con Anne Hathaway e Julie Andrews - SandraFlores123 : RT @GabiParrilla_: Lana Parrilla, Rebecca Mader, Sandra bullock, Scarlet Johansson, Brie larson, Angelina Jolie, Cate Blanchett, Sarah paul… - hiitsjustrealme : Stasera su Rai due c’è Pretty Princess con Anne Hathaway e su Italia uno c’è Divergent MI SPIEGATE COME FACCIO A SCEGLIERE?! -