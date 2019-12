Ancora pieno supporto per Honor 9 Lite | si affaccia in Italia la B149

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Buone notizie per i tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un, considerando il fatto che in queste ore viene segnalata la disponibilità di un nuovo aggiornamento. Mi riferisco alla, che ha il grande merito di dare continuità alla B134 di cui vi ho parlato qualche settimana fa e, a conti fatti, conferma come il produttore asiatico siamolto concentrato sullo sviluppo software di questo dispositivo stando ai suoi ultimi movimenti. Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento perSecondo le informazioni disponibili tramite le segnalazioni di coloro che hanno ricevuto l'aggiornamento in questione, la patchnon dovrebbe innescare una rivoluzione nel modo in cui siamo abituati ad utilizzare lo smartphone Android. Si resta con EMUI 9.1, ma quantomeno dovremmo fare un passo in avanti dal punto di vista degli standard di ...

