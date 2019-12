Anche Urraro e Lucidi lasciano il M5s per la Lega

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Matteo Salvini e tutto il gruppo dellaal Senato danno il benvenuto ai senatori Francescoe Stefano, che hanno formalizzato in serata, dopo il senatore Ugo Grassi, il passaggio al gruppo della. È quanto si legge in una nota diffusa dal partito. "L'impossibilità di intervenire sulle ragioni strutturali della giustizia e sulle necessarie e non più rinviabili riforme nel settore mi ha indotto ad iniziare questo percorso con la- dice- con cui si era avviata una proficua interlocuzione sui temi". "Sono onorato di iniziare questo percorso politico - dice- sia a livello nazionale sia locale con i tanti colleghi umbri in regione e nei vari consigli comunali". "Noi non abbiamo un prezzo, la nostra dignità tradita - dice invece Salvini - vale più di tutto".

