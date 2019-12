Ancelotti – Prima di lasciare strappa l’ultima promessa di Adl

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Corriere della sera riporta in merito alle ultime ore di Carloal Napoli e le prime di Gennaro Gattuso.– L’ultimata al presidente De Laurentiis. “La misura soltanto nelle parole, le ultime pronunciate martedì sera nella sala stampa del San Paolo. Quando Carlosapeva di essere ai titoli di coda, ma si sforzava di apparire sereno. Di lì a poco sono iniziate le ore più delicate dell’allenatore che a Napoli era arrivato con un bagaglio di titoli e di entusiasmo. Con la convinzione di essere nella città giusta. Non andrà via subito, si godrà almeno fino a Natale la sua casa con vista sul Golfo. L’incontro con De Laurentiis nell’albergo Vesuvio, martedì sera, è durato un’ora. E sulla scena madre di un dialogo fatto di attestati di stima e tante dimostrazioni formali di cortesia, si sono detti addio. Esonero con la ...

