"Anastasiya lacunosa e inverosimile". Il gip dice no alla revoca di firma per la fidanzata di Luca Sacchi (Di giovedì 12 dicembre 2019) “Lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili”. Così giudica il gip di Roma le dichiarazioni rese da Anastasia, la fidanzata di Luca Sacchi, nel provvedimento con cui ha respinto una istanza di revoca della misura dell’obbligo di firma presentata dal difensore al termine dell’interrogatorio svolto il 4 dicembre scorso.Per il giudice Costantino De Robbio le dichiarazione di Anastasia “appaiono del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario” e arrivano da un soggetto “interessato e non obbligato a rispondere dicendo la verità”.VIDEO - Il legale di Anastasiya: “Ha risposto alle domande. È estranea ai fatti”Intanto si aggrava la posizione di uno degli indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Sacchi. Il gip di Roma ha notificato un provvedimento di custodia cautelare in ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anastasiya lacunosa