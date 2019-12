Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAd, questa mattina, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, la pattuglia di Carabinieri della Stazione di quel centro, ha fermato un auto una Ford Galaxy con tre persone a bordo, tutte di origine della provincia barese. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno scoperto che i tre, che viaggiavano lungo la Strada Statale 372 telesina con direzione di marcia verso la Puglia, avevano a bordo 4 grossi contenitori in plastica contenentidi. I militari hanno poi verificato che gli stessi non avevano alcuna autorizzazione al trasporto dei frutti di. Nell’autovettura è stata rinvenuta anche la presenza di mute e attrezzattura idonea per l’immersione e la pesca indei. E’ verosimile che i tre, tra i 25 e 36 anni, tutti della costa adriatica del Nord Barese, dopo aver pescato idinel Mar Tirreno ...

ottopagine : Oltre un quintale di ricci in auto, denunciate tre persone #Amorosi - anteprima24 : ** Amorosi, tre #Pescatori #Pugliesi beccati con tremila ricci di mare: denunciati ** - ilvaglio1 : Amorosi: sorpresidai carabinieri tre pescatori con 3000 ricci di mare #amorosimriccimare #carabinieri #benevento -