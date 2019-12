Amici | Emma Marrone annuncia il suo ritorno su Instagram

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sabato 14 dicembretornerà nello studio di. È stata la cantante stessa adre la cosa tramitee Twitter, suscitando ovviamente l’entusiasmo dei fan., che si è sottoposta l’altro ieri a una visita di controllo post operatoria (comunicando successivamente ai follower l’esito positivo), sarà presente sul palco del talent da cui è partita la sua carriera per presentare il singolo Stupida Allegria, il nuovo brano estratto dall’album Fortuna. Come ben si sa, la pubblicazione di questo nuovo lavoro discografico è arrivata parallelamente all’inizio della lotta per ildel male che, già dieci anni fa, aveva colpito la cantante di Aradeo. Dal giorno dell’annuncio di doversi fermare per un po’ per affrontare un problema di salute sono passati diversi mesi. A poche settimane dall’operazione,ha ...

