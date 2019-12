Allerta Meteo Roma | alle 18 | 30 apre Coc d’urgenza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In vista della arrivo della forte ondata di Maltempo prevista per domani,18,30 aprirà il Centro operativo comunale nella sede della Protezione civile diCapitale. È quanto si apprende dal Campidoglio. Nella giornata di domani sono attesi temporali e venti di burrasca, in particolare nella zona del litorale dove c’è il rischio di forti mareggiate.L'articolo18,30Coc d’urgenzaWeb.

