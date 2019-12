Allerta Meteo per Venerdì 13 Dicembre | la Tempesta di Santa Lucia flagella l’Italia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Oggi è caduta la prima neve della stagione in pianura al Nord Italia, ma è stato soltanto un piccolo “antipasto” rispetto alla “di” che domani,13, colpirà in modo intenso tutto il Paese. Abbiamo avuto anche forti venti di maestrale soprattutto in Sardegna e Sicilia, con raffiche misurate di 115km/h a Capo Carbonara, 80km/h a Olbia, 65km/h a Trapani, ma anche in questo caso s’è trattato soltanto di un piccolo “assaggio” dei fenomeni estremi di domani, quando il maestrale soffierà su tutto il Tirreno con raffiche superiori ai 130km/h provocando violente mareggiate sulle coste di Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Intanto le temperature odierne sono state tipicamente invernali in tutt’Italia, tipiche dei giorni più freddi dell’anno di Gennaio o Febbraio e meno comuni ...

