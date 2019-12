Allerta Meteo Campania | domani criticità gialla

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso diconidrogeologica da temporalisull’intero territorio regionale a partire dalle 12 dimattina e fino alle 9 di sabato. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, venti forti occidentali con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali” e “mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte”. Le precipitazioni sono caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno in attenuazione dalla serata di. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di “porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che in ...

