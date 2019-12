All together now | puntata del 12 dicembre 2019 | risultati in tempo reale

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)1° manche in: Sevica Pagano - 18 anni da Terzigno (Napoli) - 94 punti Rosetta Falzone - 61 anni da Catania - 100 punti (va direttamente in finale) Giovanni Saccà - 25 anni da Sant'alessio siculo in Sicilia - 86 punti Bianca provenzano - 20 anni da Filadelfia (vibo valentia) - 40 punti Arianna Cleri - 23 anni da Fermignano (provincia di Pesaro e Urbino) - 100 punti (va direttamente in finale) 2° manche: Alessio Roma - 25 anni da Brusnengo (prov. Biella) - 77 punti (podio) Said Jordi dalla Siria - 95 punti Lori Shenoumali - 27 anni dalle Filippine - 100 punti (va direttamente in finale) Nicola Gargaglia (ex Amici 2005) - 33 anni - 90 punti Allnow, secondadel 12Secondo appuntamento con la seconda edizione di Allnow questa sera nel prime time di Canale 5. Il programma prodotto da Endemol Shine ...

