All Together Now | Iva Zanicchi choc | “Dopo la menopausa si può!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ivaimbarazza concorrente di AllNow: “Dopo lasi può!” Nella seconda puntata di AllNow del 12 dicembre la dolce signora Teresa Falzone di Catania ha mostrato il suo grande talento e una voce straordinaria interpretando Aretha Franklin, conquistando cento punti e la standing ovation dal Muro. Michelle Hunziker è rimasta davvero stupita dalla concorrente di AllNow, che è andata dritta in finale, commentando: “Hai spazzato via tutto con la tua voce, con la tua carica”. Ospite ad AllNow Ivache ha spiazzato tutti, compresa Michelle Hunziker, giudicando l’interpretazione di Teresa Falzone e dicendo: “Voglio dire una cosa che non vuole essere una battutaccia, ma una lezione per tante ragazze. Dopo la, si può!” La concorrente dello show musicale del giovedì di Canale 5 ha ...

