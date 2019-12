Alioscia Grossi fidanzato? Ecco di chi è innamorato il ballerino da quattro anni

Leggi la notizia su gossipetv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Amici,oppure no?è senz’altro uno dei ballerini più chiacchierati di Amici 19, visto che si parla di lui sin dall’inizio dell’edizione di quest’anno. E lo si fa non solo per ragioni strettamente legate alle sue perfomance ma anche per via di una timidezza che condiziona sia il suo … L'articolodi chi èildaproviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Alioscia Grossi, ad Amici scatta la protesta: la Celentano reagisce così -