Algeria | il voto dell' astensione

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il tam tam che corre sulle labbra dei giovani disoccupati (il 30% di ragazze e ragazzi d'fra i 18 e i 26 anni) è: oggi a casa, domani in strada. L'oggi è giorno diper le presidenziali sostenute con forza dall'uomoa forza, il generale Ahmed Saïd Salah. Domani è giorno di preghiera, come quel 22 febbraio quando iniziò l'Hirak, il movimento di protesta che ha fatto cadere il presidente-raìs Bouteflika e che da mesi scuote un regime che cerca di perpetuarsi. Così gli osservatori (...) - Mondo / Africa,, Astensionismo, No logo, Apertura Maxi

