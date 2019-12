Algeria al voto | saranno le elezioni della svolta democratica?

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Con la fine del regime ventennale di Bouteflika il più vasto Stato dell'Africa va alle urne per eleggere il suo nuovo Presidente di Giovanni Pigatto Dopo una serie di rinvii, oggi, giovedì 12 dicembre, si dovrebbero finalmente tenere lepresidenziali in. Usiamo ancora il condizionale perché le proteste di piazza che durano ormai da mesi non si sono mai fermate e i manifestanti, dopo essere riusciti a far dimettere l'ottuagenario presidente Abdelaziz Bouteflika, ora (...) - Mondo /, Proteste,, , Boicottaggio

ispionline : Oggi #12dicembre si vota in #Algeria per un nuovo presidente dopo #Bouteflika, dimessosi in seguito alle proteste d… - CouponOfferte : RT @AffInt: ????Oggi #Algeria al voto - dopo due rinvii - per scegliere il presidente (lo storico leader #Bouteflika si era dimesso a inizio… - AffInt : ????Oggi #Algeria al voto - dopo due rinvii - per scegliere il presidente (lo storico leader #Bouteflika si era dimes… -