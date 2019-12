Alberto Matano | cambio d’orario a La vita in diretta | “È insolito”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lainparte prima, Lorella Cuccarini esuld’orario: “Collocazione insolita” Piccola modifica nella programmazione de Laindi oggi, giovedì 12 dicembre 2019: come abbiamo già accennato in un altro articolo, Lorella Cuccarini esono arrivati in video circa un’ora e mezza prima del solito, esattamente attorno alle 15.30, con un’anteprima speciale. Vieni da me di Caterina Balivo, infatti, non è andato in onda, poiché Rai1 a partire dalle 14.00 ha trasmesso un’edizione speciale del telegiornale, da Milano, per i 50 anni dalla Strage di Piazza Fontana. Dunque tra la fine dello speciale TG1 e Il paradiso delle signore, è andato in onda un segmento non previsto de Lain, all’inizio del qualeha spiegato: “Questa di oggi è una collocazione ...

