Albano Carrisi | ‘dopo’ la morte della mamma la proposta a Romina Power e Loredana

(Di giovedì 12 dicembre 2019)si è ritirato nel silenzio per la perditaJolanda, 96 enne scomparsa dopo una lunga malattia martedì 10 dicembre. Centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno al dolore che ha colpito il cantante e la sua famiglia. Il primo gennaio prossimo avrebbe compiuto 97 anni ed era già in programma la festa. Quasi 97 anni trascorsi ad amare la vita, il marito Carmelo, i figli i nipoti e quanti ha incrociato nella sua lunga esistenza. Non ha mai voluto lasciare Cellino San Marco (tranne quando ha seguito il figlio in tournée), paese dove è nata e cresciuta e ha conosciuto l’amoresua vita Carmelo, che le ha regalato quella famiglia che l’ha amata profondamente fino al suo ultimo respiro. I suoi concittadini ma anche i cittadini dei paesi vicini oggi hanno partecipato al suo funerale, celebrato da don Lucio Renna, vescovo emerito, nella Chiesa di San Marco e ...

