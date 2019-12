Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Vip scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena. Dopo Rita Rusic il nome confermato è quello di Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Nella lista dei papabili ci sarebbe anche Antonella Elia. A questo punto sarebbero fondati i rumors sull’ingresso di una delle cinque ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - Noovyis : (Al Grande Fratello Vip non era mai successo. Il (vero) colpaccio di Alfonso Signorini) Playhitmusic -… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: clamorosa novità nel programma di Alfonso Signorini - #Grande #Fratello #clamorosa #novità -