Al Bano | i funerali di mamma Jolanda | Loredana c’era | Romina no

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019)LeccisoPower no. E anche nel dolore più grande, all’interno di un altro dolore, l’Italia riesce a cavarsela meglio degli Stati Uniti. Si era parlato molto della presenza o meno diLecciso aidiOttino, ladi Almorta nel pomeriggio di martedì all’età di 96 anni. Le due donne, stando alle recenti ricostruzioni, non si parlavano più da anni. Nonostante tutto, la seconda compagna storica di AlCarrisi ha reso omaggio al feretro presso una cappella privata, andando via prima ed evitando i fotografi. A renderlo noto, i cronisti di Pomeriggio Cinque, il programma di Barbara D’Urso. Alla cerimonia funebre, presente anchejr. LEGGI ANCHE:Junior confessa: “Ho un nuovo amore”. Da BrindisiReport.it IdiOttino si sono tenuti ieri a Cellino San Marco. La piazza principale ...

