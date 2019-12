Al Bano Carrisi | appello a Romina e Lecciso dopo la morte della madre | ma nessuna risponde

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il day after a Cellino lascia l’amaro in bocca. Nonna Jolanda, ladi Alche è scomparsa a 96 anni, manca a tutti. Una donna formidabile, sempre ironica e con un gran cuore. In appena due giorni i social sono impazziti con oltre 400 Milano visualizzazione per #Jolanda #alcarris

infoitcultura : Mamma Jolanda Carrisi/ L'amico: 'Al Bano è rimasto solo con lei per dirle addio' - RBeatMusic : Ci sarà Al Bano Carrisi #nowplaying - infoitcultura : Al Bano Carrisi, i funerali della mamma in diretta tv: l'inviata 'bacchettata' da Barbara D'Urso -