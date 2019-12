Agnello-Diario | entro gennaio riqualificazione parco via Bruno a Pontecorvo

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Nuovi fondi a disposizione per la cura deldi via, nel quartiere Laurentino. Oltre a quelli destinati alla cura del verde, abbandonato al proprio destino sin dalla meta’ del decennio precedente, sono stati stanziati, all’interno del piano triennale degli investimenti, circa 1.100.000 euro per il ripristino dell’impianto sportivo e l’eliminazione del depuratore presente, non piu’ necessario grazie alla presenza della duttrice di Castel di Leva. Su tale impianto e’ in corso un lavoro di approfondimento di un tavolo composto dai Dipartimenti Sport, Pau e Patrimonio, ciascuno per la parte di propria competenza. La manutenzione del verde, come dichiarato oggi in Commissione congiunta Lavori Pubblici-Sport, sara’ ultimata2020. L’obiettivo e’ quello di restituire l’area in ...

