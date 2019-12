Addio nonna Anna | morta la donna più anziana d’Italia Aveva 113 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ènella sua casa a Forlì,Benericetti la ’’ con i suoi 113, originaria di Brisighella dove era nata nel 1906. Lacompiuto glilo scorso 22 marzo, festeggiata alla presenza dei parenti, amici e del sindaco. E da inizio luglio era lapiù longeva in vita del nostro Paese, quando la pugliese Maria Giuseppa Robucci (nata a Poggio Imperiale in provincia di Foggia il 20 marzo 1903) era deceduta.Ieri, come racconta la figlia, colpita da tosse, era stata portata in ospedale e poco dopo si è spenta. Come riportato dal ”Resto del carlino” nell’edizione di Ravenna, “Benricetti viveva con la figlia Marta e il genero Antonio Boattini in un ambiente pieno di serenità e di ricchezza umana che gli otto nipoti e gli addirittura quattordici pronipoti quotidianamente le offrivano. Nata a Brisighella,Benericetti,trascorso oltre 50 ...

AlexZan87 : Anna Benericetti morta, Brisighella dice addio alla nonna d’Italia. Aveva 113 anni - SergioBrolli : Anna Benericetti morta, Brisighella dice addio alla nonna d’Italia. Aveva 113 anni - il Resto del Carlino - cacciav1te : nonna stamani mi ha detto che se non metto via il telefono e studio gesù bambino non passa e non mi da il regalo di… -