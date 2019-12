Addio Jack Burns | il ballerino 14enne considerato il nuovo Billy Elliot

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono rivolti alla famiglia e alla sua scuola di ballo le decine di messaggi arrivati negli ultimi due giorni per. L’astro nascente del balletto è morto nella casa di famiglia a Greenock, in Scozia, il primo dicembre, ma solo una settimana dopo è stata data la notizia e oggi sono in programma i funerali. «È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post», si legge sulla pagina Facebook della Elite Academy of Dance, «Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studentedomenica 1 dicembre.è stato fonte d’ispirazione per tutti in Elite e ha toccato l’anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012. Noi e tutta la famiglia e gli amici disiamo completamente distrutti e senza parole». Il giovaneilper le sue doti diera entrato nella ...

