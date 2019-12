Addio al piccolo Jack Burns | è morto a 14 anni il nuovo Billy Elliot

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lo avevano ribattezzato “il” per le sue promettenti doti da ballerino, ma la sua vita è stata spezzata troppo presto: èa soli 14in circostanze ancora da chiarire, giovanissimo artista scozzese protagonista di numerose produzioni BBC. L’adolescente è stato trovato senza vita nella sua casa a Greenock, in Scozia. Lo riporta il Telegraph. Nel 2014,aveva recitato nella serie tv Outlander, quando era ancora un bambino, oltre ad aver preso parte a numerose produzioni della BBC e allo show The One Show and Priscilla Queen of the Desert accanto a Duncan della boy band Blue.La notizia della tragedia è stata data via Facebook dalla Elite Academy of Dance, scuola di danza di: “Col cuore pieno di dolore scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro ...

