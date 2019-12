Acromotofilia | la sessuologa | “C’è chi si eccita con l’alluce valgo | chi con le stampelle

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si chiamaed è il termine usato per coloro che sono attratti dalla disabilità fisica con una particolare attrazione sessuale per le persone con arti amputati. Sui vari siti web di porno gratuito potete rintracciare alcuni esempi digitando amputee. Poi c’è un ulteriore gradino: il devotee. Che è poi ciò che ha provato ad indagare la psicoterapeuta Stefania Angeli. La dottoressa ha raccontato a La Zanzara la sua esperienza. Dopo essersi finta una devotee sul web, ha incontrato persone che addirittura si fanno amputare arti volontariamente. “La richiesta è veramente molto alta. Molti degli incidenti domestici, estremamente particolari, non sono veri e propri incidenti ma amputazioni dovute al devotismo – ha spiegato la psicologa – Perché la loro immagine mentale corretta è secondo l’amputazione desiderata. Si sentono belli e piacevoli e attraenti con l’amputazione ...

