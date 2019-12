Accademia sfortunata | passa il Pontecagnano | le giallorosse lottano fino al quinto set

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Va alla Volley Projectil primo atto della semifinale di Coppa Campania. Nella gara disputata ieri sera alla Palestra Rampone di Benevento le salernitane la spuntano alset 3-2 (25-9, 26-28, 25-14, 23-25, 15-9) contro un’bella e. Dopo aver ceduto in maniera netta il primo set, soprattutto per merito di un avversario sceso in campo in maniera decisa e protagonista di una frazione di altissimo livello, letornano in campo registrando l’ennesimo grave infortunio. La centrale Anna Grimaldi, infatti, è costretta ad abbandonare il campo per un colpo alla mano: si attendono oggi i risultati radiografici per stabilirne l’entità. L’episodio tuttavia accende di rabbia l’che inizia finalmente a cambiare marcia e a giocare su livelli ...

