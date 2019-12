A Cislago i cartelli dei bambini educano al rispetto del decoro urbano

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ventottoche sollecitano i cittadini a rispettare il verde e il: a realizzarli, a, sono stati gli alunni delle medie “Aldo Moro”, coinvolti dall’assessore alla Cultura Marzia Campanella – sotto la guida degli insegnanti – in questo progetto innovativo. Hanno disegnato delle immagini per sensibilizzare la popolazione aldelle aiuole e dei marciapiedi, dopodiché le loro “opere” sono state stampate su cartellonistica stradale posizionata nei luoghi più frequentati, dove in troppi hanno la pessima abitudine di imbrattare il verde o di far fare i bisogni al cane. su Il Notiziario.

