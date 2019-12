A che punto sono i rapporti tra l’Unione europea e la Russia?

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il tanto atteso vertice di Parigi si è concluso e, sebbene non abbia risolto definitivamente la questione ucraina ha posto le premesse affinché ciò possa avvenire e, comunque, un risultato storico è già stato ottenuto: Emmanuel Macron ha convinto i presidenti died Ucraina ad accettare la Francia quale intermediatore. Le parti hanno concordato di re-incontrarsi entro quattro mesi per valutare il progresso fatto nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti, fra cui de-militarizzazione, implementazione onesta del cessate il fuoco e scambi ulteriori di prigionieri. Macron, che da alcuni mesi ha assunto una postura riconciliatoria verso il Cremlino, riesumando il sogno gollista di una “Europa da Lisbona a Vladivostok“, si sta confermando come il vero leader del Vecchio Continente e i suoi sforzi potrebbero realmente condurre al disgelo ma, buone intenzioni a parte, il ...

Mov5Stelle : I media continuano a coprire le bugie di Salvini. Invece di smontarle punto per punto preferiscono colpire il MoVim… - matteosalvinimi : #Salvini: Con la Lamorgese gli sbarchi sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo di quando ero io al mi… - Eurosport_IT : La notizia tanto attesa è arrivata: le atlete donne da oggi diventano ufficialmente sportive professioniste anche d… -