A.A.A cercasi vallette per il Festiva di Sanremo: le 4 donne in lizza (Di giovedì 12 dicembre 2019) Un bel vivaio da cui attingere, proprio quello che potrebbe tornare utile ad Amadeus che ancora non si sbilancia troppo su chi potrebbe e chi non potrebbe salire sul palco dell’Ariston per la sua 70esima edizione del Festival di Sanremo. Continuano a rincorrersi voci su voci circa le papabili “vallette”, figure femminili che potrebbero comparire al suo fianco nell’impresa. E a dirla tutta, sembra che nella rosa ci siano già 4 nomi, i più caldi. Festival di Sanremo: tutte le novità Quello che c’è di certo sul Festival di Sanremo è che ne parlerà ancora per lungo, lunghissimo tempo. Voci, indiscrezioni, ufficializzazioni, smentite: tutto fa brodo nel calderone dell’Ariston. Sono giornate molto intense queste per il direttore della 70esima edizione del Festival, Amadeus. A dire il vero, qualcosa di ufficiale ufficiale in realtà c’è e non sono i nomi delle vallette che, per il ...

