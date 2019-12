13 Dicembre 2019 | Santa Lucia | è davvero “il giorno più corto che ci sia”?

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana,, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, ecade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre tua è guarita. Come Cristo ha glorificato per mezzo mio la città di Catania, così per mezzo tuo la città di Siracusa, perché con la tua verginità hai preparato una piacevolissima dimora a Dio“. Al risveglio il miracolo è compiuto e insi rafforza la determinazione a dedicare la propria vita a Dio., Vergine e Martire, nacque a Siracusa sul finire del III secolo a. C. e morì il 13del 304, sgozzata con una ...

