100 di questo giorno scompare dalla guida tv di Rete 4 | chiusura anticipata in vista?

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Era partito sotto tutti i migliori auspici per rivelarsi il techetechetè made in Mediaset ma la parabola di 100 disembra già essere arrivata al suo termine nella sua prima settimana di programmazione. Basta dare un'occhiata allatv del sito Mediaset per scorgere che nel preserale del palinsesto di4 di lunedì 16 dicembre 2019, il programma che riporta alla memoria spezzoni della storia del Biscione non compare più.Al suo posto rivediamo Tempesta d'Amore nel suo orario abitudinario che va dalle 19:30 alle 20:30. Il motivo potrebbe essere presto spiegato: dallo scorso lunedì infatti Stasera Italia (che succede alla trasmissione vintage) non sta più godendo del buon traino portatosoap opera tedesca fino allo scorsa settimana.100 ditv di4:in? pubblicato su TVBlog.it 12 ...

