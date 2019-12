10 fra le serie tv meno riuscite del 2019

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sappiamo bene che in questi anni escono numerosissimetv, anche grazie al boom delle piattaforme di streaming. Ma se questa epoca di grande produzione ci ha regalato in generale un’innalzamento del livello qualitativo e tanti spazi di sperimentazione e di coraggio, è anche vero che nel mucchio non mancano titoli non del tutto riusciti. Inevitabile, dunque, che alcunenon siano uscite col buco e che alcune siano davvero da evitare, risparmiando tempo e pazienza. Ecco alcuni esempi, sempre molto soggettivi e che in qualche modo vogliono essere anche riflessioni sugli errori da non ripetere più che stroncature fini a se stesse. 1. Black Monday (Sky Atlantic) https://www.youtube.com/watch?v=mKF0ozFdolk Sulla carta la produzione Showtime aveva tutte le possibilità per essere un prodotto interessante, a partire dal cast che vede i protagonisti – Don Cheadle, Andrew Rannells ...

