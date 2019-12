Yari Carrisi | la droga offerta dalla mamma Romina Power | la confessione

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nato nel 1973,secondogenito di Al Bano e, ha studiato in Svizzera da quando aveva 12 anni, dopo essersi salvato da un rapimento. Come i suoi genitori,è un artista e ha seguito le orme della madre e del padre, accompagnando questi ultimi in tournée fin da quando era piccolissimo. … L'articolo, la: laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pascaziomarco : RT @mattino5: In diretta ai microfoni di #Mattino5 parla il figlio di Al Bano, Yari Carrisi: 'E' stata come una madre per me' https://t.co… - Unf_Tweet : a #storieitaliane il ricordo commosso di Yari Carrisi per la morte di nonna Jolanda - mattino5 : In diretta ai microfoni di #Mattino5 parla il figlio di Al Bano, Yari Carrisi: 'E' stata come una madre per me' -