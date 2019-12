World of Warcraft Classic | disponibili da ora i campi di battaglia PvP

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ottime notizie per i numerosissimi fan diof! Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che da ora sonodiPvP:"I tamburi di guerra rimbombano nuovamente, e ioni dell'Orda e dell'Alleanza che vogliono affrontare i nemici della fazione nemica ora hanno duedi, Warsong Gulch (Forra dei Cantaguerra) e Alterac Valley (Valle d'Alterac), in cui affrontare il nemico inof!"."Anche se i giocatori nei reami PvP stanno già progredendo nel sistema di gestione dell'Onore affrontandosi in punti chiave di Azeroth, questidiforniranno a tutti i giocatori opportunità strutturate di ottenere grandi quantità di Onore e scalare i gradi del PvP". Leggi altro...

