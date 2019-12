Wonder Woman | Gal Gadot riparte dagli anni ' 80

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Niccolò Sandronitorna al cinema con il secondo film dedicato alla supereroina della DC Comics. Galnuovamente nel ruolo della principessa amazzone1984 segna il ritorno di Galnell’iconico ruolo della principessa delle amazzoni, il nuovo film ambientato negli’80 arriva a giugno.1984 La prossima avventura dinon sarà ambientata ai giorni nostri, ma negli’80, la supereroina ha così il suo secondo film, ancora nel passato. Nel primo stand alone è stata partecipe del primo conflitto mondiale, nel secondo, invece, sarà impegnata con la guerra fredda. Vedremo Diana Prince/nel 1984, la protagonista questa volta sarà una spia statunitense e dovrà affrontare non uno bensì due nemici: Barbara Minerva/Cheetah e Maxwell Lord. Se nel primoabbiamo visto la nascita della principessa ...

Ivano_C66 : Raggi la wonder woman de noantri ?????? spende 50 mila euro per una brochure #fuoridalcoro - bloomsbury4ever : RT @Screenweek: #WW84 Steve e Diana di nuovo insieme #GalGadot #ChrisPine - CleliaMussari : RT @pabaldini: #MarilynMagazine #MM @pabaldini @Corriere / Il ritorno di Wonder Woman Gal Gadot. Trailer e foto. Nel giugno 2020 @MorosiSil… -