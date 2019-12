WhatsApp | da Febbraio 2020 stop su milioni di dispositivi

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il servizio di messaggistica istantanea che annulla ogni distanza,, dal primo, potrebbe non essere più disponibile sudiconsiderati “troppo vecchi”. Nel dettaglio, gli smartphone con iOS 8 o sistemi operativi precedenti e device con Android 2.3.7 o precedenti dovranno rinunciare alla celebre applicazione. Gli utenti che dispongonocon quei sistemi operativi dovranno scegliere tra lo smartphone e. Inoltre, il servizio non sarà più supportato neanche da Windows Phone, su cui smetterà di funzionare già dal 31 Dicembre 2019.: dasudiGli sviluppatori spiegano che la decisione è stata difficile ma necessaria, per consentire la migliore funzionalità dell’applicazione. Non è la prima volta che il servizio di messaggistica esclude dal supporto i vecchi telefoni: “È ...

HuffPostItalia : Whatsapp smetterà di funzionare a febbraio 2020 su milioni di telefoni - pcexpander : WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi a partire da febbraio 2020 #pcexpander #cybernews #tecnologia… - Sanson538 : Whatsapp smetterà di funzionare a febbraio 2020 su milioni di telefoni -