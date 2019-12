Volley | Serie A1 femminile | i posticipi della nona giornata Conegliano a Perugia dopo il

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Scontri incrociati fra le squadre che si sono giocate il titolo iridato e sono destinate a giocarsi pure lo scudetto e due formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere nei duein programma domani sera. Le campionesse del mondo dell’Imoconon hanno praticamente avuto tempo di festeggiare che già sono impegnate nel più classico dei testa-coda sul campo di, squadra che nelle ultime settimane ha dato qualche segnale di vita. Possibile che Santarelli conceda un turno di riposo ad alcune delle sue giocatrici uscite stanche dalla settimana cinese, mentre dall’altra parte la Bartoccini cercherà di mettere in campo la determinazione che ha caratterizzato alcune delle ultime uscite casalinghe per cercare di sorprendere le campionesse d’Italia e del mondo. Squadre in campo domani alle 20.30. La Igor Gorgonzola Novara non può fallire ...

