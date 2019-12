Vittorio Feltri sulle polemiche contro Libero per il pezzo su Nilde Jotti | Sugli

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Leper un passaggio di un articolo sulla fiction in Rai che racconta la vita diancora non si sono placate. E, su Twitter, ribatte colpo su colpo. Già nella mattinata di mercoledì 11 dicembre il direttore diaveva riservato un cinguettio all

carcalifano : @repubblica Subito dopo questa copertina #GretaThunberg: 'quando t'ha fanno a te 'na cupertina accussì ne Vittorio Feltri?!' - Libero_official : Le polemiche contro #Libero per il pezzo su Nilde Jotti e l'ultima replica di Vittorio Feltri: 'Perché se dico che… - IQCrypto : @DarioBallini Ecco come avrebbe risposto Vittorio Feltri. -