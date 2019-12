Villaggio di Babbo Natale | l’organizzazione risponde alle numerose critiche

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ci avevano promesso elfi, brini professionisti e mercatini in completo stile nordico, il tutto immerso in una perfetta atmosfera natalizia. Ma non sempre le promesse vengono mantenute, proprio come nel caso deldiche fin dai primi giorni dell’apertura riceve solo una pioggia di. I clienti si lamentano e chiedono il rimborso; l’organizzazione cerca di dare una risposta che però non basta, costringendo così il Codacons a intervenire.di: ledei clienti “Sinceramente una manifestazione organizzata così male non l’ho mai vista… imbarazzante“. “Mi avete venduto un’illusione, un sogno che era tale per davvero. Troppo facile fare un sito e metterci foto meravigliose!”. Sono solo alcuni commenti che girano su Facebook e le recensioni positive sembrano non esistere proprio. ...

stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… - AvvLaura : RT @stanzaselvaggia: Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra Ba… - LinaLucerto : Farlocchi come il villaggio di Babbo Natale a Milano. -