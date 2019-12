Vieni da me | Alba Parietti furiosa chiama in diretta e si scontra con Giampiero Mughini

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nel pomeriggio di ieri,è stato ospite nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1. Durante la trasmissioneda me, però,a un certo punto si è lasciato andare a battute non proprio lusinghiere su. La Balivo, infatti, dopo aver chiesto aun’opinione su Vittorio Sgarbi, ha chiesto anche cosa ne pensasse dellaha affermato: Non penso chesia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale Apriti cielo. Dopo pochi minuti arriva in direttissima lata diin studio, che furibonda inveisce al telefono: Faccio molta fatica a mantenere la calma… Non accetto chedica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi. È un tema che fa parte delle ragioni della mia vita. ...

