Viene operata “da sveglia” | donna avverte il dolore del taglio sull’addome e urla | ma

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un’esperienza drammatica, quella vissuta da unabritannica‘da sveglia‘ mentre l’anestesia non aveva fatto ancora effetto. La paziente – che ha voluto restare anonima – ha raccontato di essere stata vittima di incubi ricorrenti, anche per tre giorni alla settimana, dopo aver provatodurante l’operazione eseguita allo Yeovil Hospital, nel Somerset, nel 2018. A dare notizia della vicenda, che si è tradotta in una denuncia, è la Bbc online. La paziente ha raccontato di aver sentito ildell’incisione del bisturi durante l’intervento chirurgico cui è stata sottoposta nel luglio del 2018. Dall’ospedale hanno ammesso le proprie responsabilità, scusandosi con la, anche se deve essere ancora trovato un accordo fra le parti. La paziente era stata sottoposta ad anestesia spinale (e non generale) per ...

