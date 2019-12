Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 20 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11 DICEMBREORE 20.20 UMBERTO VERINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA A CAUSA DI UN INCIDENTE. IN ESTERNA DISAGI TRA LA– FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 SUL QUALE SI RALLENTA TRA LA TANGEZIALE EST E LA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO OPPOSTO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA TOGLIATTI CAUSA CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO PERMANGONO I RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA RAMMENIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO DA VIA DOGANALE A VIA DI SAN PAOLO CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8NETTUNO, LA CIRCONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUITIVO MENTRE SULLA LINEA FL6– NAPOLI VIA CASSINO ...

